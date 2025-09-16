Milan, Pellegatti: 'Rivoluzione sul campo con Allegri. E Cardinale ...'

Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, usa la parola rivoluzione per descrivere il momento che stanno vivendo i rossoneri. Allegri, Cardinale: ecco la sua analisi
Rivoluzione: è questa la parola che Carlo Pellegatti usa nel suo ultimo video su 'YouTube'. Il giornalista parte dal cambio in campo del Milan con il ritorno di Allegri: "Rivoluzione, restaurazione di Allegri con un Milan più compatto, attento. Deve subire poche reti. Una difesa che vede un Gabbia sempre più autorevole, ha catalizzato tutti i palloni".
Milan, Pellegatti su Allegri e Cardinale
Il tifoso rossonero continua e si sposta sul centrocampo e l'attacco: "Entrato benissimo anche Ricci nel momento più delicato contro il Bologna. Presenza di classe, autorevolezza e personalità. Siamo sicuri che anche Gimenez possa tornare il centravanti che segni senza pensarci. Al momento manca la fiducia".