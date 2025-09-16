Pianeta Milan
Milan, Pellegatti: “Rivoluzione sul campo con Allegri. E Cardinale …”

Carlo Pellegatti, tifoso del Milan, usa la parola rivoluzione per descrivere il momento che stanno vivendo i rossoneri. Allegri, Cardinale: ecco la sua analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Rivoluzione: è questa la parola che Carlo Pellegatti usa nel suo ultimo video su 'YouTube'. Il giornalista parte dal cambio in campo del Milan con il ritorno di Allegri: "Rivoluzione, restaurazione di Allegri con un Milan più compatto, attento. Deve subire poche reti. Una difesa che vede un Gabbia sempre più autorevole, ha catalizzato tutti i palloni".

Milan, Pellegatti su Allegri e Cardinale

Il tifoso rossonero continua e si sposta sul centrocampo e l'attacco: "Entrato benissimo anche Ricci nel momento più delicato contro il Bologna. Presenza di classe, autorevolezza e personalità. Siamo sicuri che anche Gimenez possa tornare il centravanti che segni senza pensarci. Al momento manca la fiducia".

Poi l'altra rivoluzione che potrebbe essere in dirigenza e in proprietà: "Cardinale vuole rivoluzionare il Milan con il ritorno di Adriano Galliani. Proprietà e Steinbrenner? Al momento non ci sono novità". Pellegatti ha parlato di una possibile new company con i proprietari dei New York Yankees (ecco le sue parole e la nostra posizione).

