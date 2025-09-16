Stadio Milan, La Russa: “Non vorrei l’abbattimento di San Siro”

Queste le parole e i dubbi di La Russa. Vedremo se il Milan (e anche l'Inter) riuscirà finalmente ad avere il via libera per il suo nuovo stadio.
Il presidente del Senato della Repubblica nella XIX legislatura Ignazio La Russa si è espresso sulla questione che riguarda lo Stadio San Siro. Come rivelato questa mattina dal Sindaco di Milano Beppe Sala, Milan e Inter avrebbero trovato l'accordo per acquistare l'impianto. Questo il pensiero del politico riportato da 'Il Giornale': "È giustissimo avere uno stadio moderno e accogliente e che sappia produrre più reddito ma sono anche romantico".
La Russa continua con il suo commento: "Non vorrei l'abbattimento di San Siro. Le due cose possono e potevano stare insieme, avevo proposto due stadi vicini". Il politico aggiunge: "Vedremo se saranno capaci di far passare la delibera, ho qualche dubbio. Vediamo se la sinistra è compatta e ha i numeri, non devono avere aiuti dall'opposizione".
