Stadio Milan, La Russa: “Non vorrei l’abbattimento di San Siro”

Il politico Ignazio La Russa ha parlato delle ultime importanti novità su San Siro e il nuovo stadio del Milan e di Inter. Ecco le sue parole da 'Il Giornale'
Il presidente del Senato della Repubblica nella XIX legislatura Ignazio La Russa si è espresso sulla questione che riguarda lo Stadio San Siro. Come rivelato questa mattina dal Sindaco di Milano Beppe Sala, Milan e Inter avrebbero trovato l'accordo per acquistare l'impianto. Questo il pensiero del politico riportato da 'Il Giornale': "È giustissimo avere uno stadio moderno e accogliente e che sappia produrre più reddito ma sono anche romantico".

La Russa continua con il suo commento: "Non vorrei l'abbattimento di San Siro. Le due cose possono e potevano stare insieme, avevo proposto due stadi vicini". Il politico aggiunge: "Vedremo se saranno capaci di far passare la delibera, ho qualche dubbio. Vediamo se la sinistra è compatta e ha i numeri, non devono avere aiuti dall'opposizione".

Queste le parole e i dubbi di La Russa. Vedremo se il Milan (e anche l'Inter) riuscirà finalmente ad avere il via libera per il suo nuovo stadio.

