Stadio Milan, La Russa: “Non vorrei l’abbattimento di San Siro”

Il politico Ignazio La Russa ha parlato delle ultime importanti novità su San Siro e il nuovo stadio del Milan e di Inter. Ecco le sue parole da 'Il Giornale'

16 settembre

Il presidente del Senato della Repubblica nella XIX legislatura Ignazio La Russa si è espresso sulla questione che riguarda lo Stadio San Siro. Come rivelato questa mattina dal Sindaco di Milano Beppe Sala, Milan e Inter avrebbero trovato l'accordo per acquistare l'impianto. Questo il pensiero del politico riportato da 'Il Giornale': "È giustissimo avere uno stadio moderno e accogliente e che sappia produrre più reddito ma sono anche romantico".