La sinergia con il Milan Futuro: "Da primo allenatore abbiamo messo dentro idee nuove. Con il Milan Futuro c'è sinergia con Oddo, ci scambiamo idee e giocatori. Spesso guardiamo le nostre partite, c'è sinergia".
Gli obiettivi della Primavera: "Fare un campionato dove la parte finale dev'essere la più importante: prendere il giovane portarlo al Milan Futuro e poi in prima squadra. Ovviamente è meglio vincere. L'obiettivo principale resta sempre il focus sul ragazzo, che è la cosa principale per il Milan".
