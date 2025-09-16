"Volevo ringraziare società e il direttore Vergine per avermi dato la possibilità di lavorare per il Milan Primavera". Giovanni Renna, allenatore del Milan Primavera, è stato intervista dal Milan TV. Tanti gli argomenti di cui ha parlato il tecnico specialmente la crescita dei giovani: "Ci sono tutti i presupposti per fare bene. Giocando con molti giovani è giusto che ci sia una crescita serena, dove gli è permesso di sbagliare. Stiamo lavorando su più sistemi di gioco".