Milan Primavera, Renna: “Obiettivo? Portare i giovani al Milan Futuro e in prima squadra”

Giovanni Renna, allenatore del Milan Primavera, ha parlato della crescita dei giovani rossoneri, del Milan Futuro e non solo. Le sue parole a Milan TV
Emiliano Guadagnoli 

"Volevo ringraziare società e il direttore Vergine per avermi dato la possibilità di lavorare per il Milan Primavera". Giovanni Renna, allenatore del Milan Primavera, è stato intervista dal Milan TV. Tanti gli argomenti di cui ha parlato il tecnico specialmente la crescita dei giovani: "Ci sono tutti i presupposti per fare bene. Giocando con molti giovani è giusto che ci sia una crescita serena, dove gli è permesso di sbagliare. Stiamo lavorando su più sistemi di gioco".

Il suo desiderio: "Quello che mi piacerebbe vedere è arrivare a fare un campionato dove ci facciamo rispettare. Si sta formando un gruppo unico. I risultati arriveranno. Spero di vedere qualche 'mio' calciatore che possa fare l'esordio in Serie A".

La sinergia con il Milan Futuro: "Da primo allenatore abbiamo messo dentro idee nuove. Con il Milan Futuro c'è sinergia con Oddo, ci scambiamo idee e giocatori. Spesso guardiamo le nostre partite, c'è sinergia".

Gli obiettivi della Primavera: "Fare un campionato dove la parte finale dev'essere la più importante: prendere il giovane portarlo al Milan Futuro e poi in prima squadra. Ovviamente è meglio vincere. L'obiettivo principale resta sempre il focus sul ragazzo, che è la cosa principale per il Milan".

