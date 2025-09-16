Pianeta Milan
Zola: “Napoli e Juventus partite forte. Il Milan sta trovando la quadra”

Gianfranco Zola, ex attaccante in Serie A e in Premier League, ha fatto le carte al nostro campionato: le sue dichiarazioni a 'Repubblica'
Non soltanto Kevin De Bruyne (Napoli) e Luka Modrić (Milan) al centro dei pensieri di Gianfranco Zola, vicepresidente della Lega Pro, nell'intervista in esclusiva concessa al quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola. Per l'occasione, infatti, 'Magic Box', come lo chiamavano i tifosi del Chelsea durante l'esperienza di Zola, nella sua carriera da attaccante in Premier League, ha fatto le carte al nostro campionato.

Sono trascorse tre giornate. Troppo presto, forse, per dare indicazioni concrete su ciò che sarà. Ma è già un segmento di stagione sufficiente a tirare fuori qualche primo indizio su ciò che vedremo in questo campionato di calcio. Ecco, a tal proposito, le parole dell'ex fantasista della Nazionale Italiana che, da calciatore, ha vestito le maglie di Napoli, Parma e Cagliari con grande successo.

"Napoli e Juventus sono partite forte. Il Milan sta trovando la quadra, Roma e Inter la troveranno - il commento di Zola ai primi 270' di Serie A -. L’incertezza è un buon segno, vitalizza e dà carattere al torneo. Quale sarà la sorpresa? Mi sono piaciute Cremonese e Como: conosco Cesc Fàbregas, ha le carte per fare bene".

