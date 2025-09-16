Milan-Bologna, Fenucci: “Abbiamo tenuto il gioco davanti ad un avversario forte”

"Gli inizi del campionato sono sempre complicati per tutti. Abbiamo un gruppo che si deve ancora assemblare per bene dobbiamo lavorare per tornare in linea con le prestazioni dell'anno scorso. A Milano è stata una gara dove nel primo tempo non siamo stati molto lucidi ma abbiamo tenuto il pallino del gioco davanti un avversario molto forte. Non siamo preoccupati. Abbiamo molta fiducia nel lavoro del mister e del suo staff e aspettiamo l'inserimento dei nuovi arrivati".