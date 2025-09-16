Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan-Bologna, Fenucci: “Abbiamo tenuto il gioco davanti ad un avversario forte”

INTERVISTE

Milan-Bologna, Fenucci: “Abbiamo tenuto il gioco davanti ad un avversario forte”

Milan-Bologna, Fenucci: “Abbiamo tenuto il gioco davanti ad un avversario forte” - immagine 1
Le parole in conferenza stampa di Claudio Fenucci, ad del Bologna, dopo la partita persa 1-0 a San Siro contro il Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo la sconfitta di domenica sera in trasferta a San Siro contro il Milan, gara finita 1-0 a favore dei padroni di casa con un gol segnato dal centrocampista croato Luka Modric, il Bologna di Italiano ha ripreso la preparazione in vista dei prossimi incontri. Inoltre, son stati presentati in conferenza i giocatori Jonathan Rowe e Ibrahim Sulemana, con il primo legato allo scandalo avvenuto con Adrien Rabiot, ora al Milan di Allegri, nello spogliatoio del Marsiglia.

C'è stato spazio anche per Claudio Fenucci, amministratore delegato del club felsineo, che ha rilasciato alcune dichiarazioni legate anche alla partita di domenica sera contro il Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

LEGGI ANCHE

Milan-Bologna, le parole di Fenucci

—  

LEGGI ANCHE: Milan, De Winter sicuro e deciso a San Siro: può essere il futuro della difesa

"Gli inizi del campionato sono sempre complicati per tutti. Abbiamo un gruppo che si deve ancora assemblare per bene dobbiamo lavorare per tornare in linea con le prestazioni dell'anno scorso. A Milano è stata una gara dove nel primo tempo non siamo stati molto lucidi ma abbiamo tenuto il pallino del gioco davanti un avversario molto forte. Non siamo preoccupati. Abbiamo molta fiducia nel lavoro del mister e del suo staff e aspettiamo l'inserimento dei nuovi arrivati".

Leggi anche
Raiola, agente Donnarumma: “Milan? La prima squadra non si dimentica mai”
Udinese-Milan, Atta: “Dovremo lottare. Sarà una bella partita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA