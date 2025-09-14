Milan-Bologna, Allegri: “Miglior partita di Gimenez da quando sono qui”

Su Modric: "Un campione, su tutto. I campioni di solito sono anche umili, si mettono al servizio della squadra. Sono contento di averlo. Sa un minuto prima dove finisce il pallone, è meraviglioso".

Sull'episodio del rigore: "Non ho rivisto niente. Però se Fabbri che è al VAR ha deciso che non c'era, era giusto che l'arbitro lo togliesse".

Se preferisce l'1-0 di oggi al 4-3 della Juventus ieri: "Preferisco la nostra perché alleno il Milan, non è questione di numeri, dipende dalle partite. Quando loro avevano il pallino del gioco, non li abbiamo mai sofferti. Bisogna fare un passettino alla volta con calma".

Se a lungo andare può mancare la Curva: "Speriamo di riaverla al più presto, è un aiuto per tutti".

Dopo tre giornate il Milan è tornato davanti ai cugini nerazzurri: "Siamo solo alla terza, il campionato si comincerà ad allungare dopo la seconda sosta di ottobre".

Su Gimenez: "Ha il sostegno mio e dei compagni. Ha giocato da uomo squadra e si è sacrificato. Sull'ultima palla era stanco e poco lucido. Deve stare tranquillo, i gol li farà. Ha fatto la miglior partita da quando sono qui".