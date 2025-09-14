Pianeta Milan
Milan-Bologna, Allegri: “Miglior partita di Gimenez da quando sono qui”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Bologna, 3^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Stefano Bressi 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla solidità e i gol non presi: "Se vogliamo arrivare nelle prime quattro, i numeri dicono che non dobbiamo prendere gol. Poi abbiamo creato tanto. I ragazzi sono stati bravi, perché siamo partiti bene, poi non abbiamo subito nulla quando loro hanno preso il pallino in mano. Stiamo crescendo, c'è partecipazione. Era importante vincere in casa, siamo all'inizio. C'è ancora tanto da fare".

Su Modric: "Un campione, su tutto. I campioni di solito sono anche umili, si mettono al servizio della squadra. Sono contento di averlo. Sa un minuto prima dove finisce il pallone, è meraviglioso".

Sull'episodio del rigore: "Non ho rivisto niente. Però se Fabbri che è al VAR ha deciso che non c'era, era giusto che l'arbitro lo togliesse".

Se preferisce l'1-0 di oggi al 4-3 della Juventus ieri: "Preferisco la nostra perché alleno il Milan, non è questione di numeri, dipende dalle partite. Quando loro avevano il pallino del gioco, non li abbiamo mai sofferti. Bisogna fare un passettino alla volta con calma".

Se a lungo andare può mancare la Curva: "Speriamo di riaverla al più presto, è un aiuto per tutti".

Dopo tre giornate il Milan è tornato davanti ai cugini nerazzurri: "Siamo solo alla terza, il campionato si comincerà ad allungare dopo la seconda sosta di ottobre".

Su Gimenez: "Ha il sostegno mio e dei compagni. Ha giocato da uomo squadra e si è sacrificato. Sull'ultima palla era stanco e poco lucido. Deve stare tranquillo, i gol li farà. Ha fatto la miglior partita da quando sono qui".

