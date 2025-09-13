Domani, domenica 14 settembre, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegriaffronterà il Bologna di Vincenzo Italiano a 'San Siro' per la 3^ giornata della Serie A 2025-2026. Una partita di fondamentale importanza per il Diavolo, reduce da una sconfitta (1-2) in casa contro la Cremonese e da una vittoria (2-0) in trasferta contro il Lecce nelle prime due sfide. Non sarà facile, però, venire a capo dell'ostico rivale, che già ha battuto i rossoneri nell'ultima finale della Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, di seguito, le sue parole in conferenza stampa:
Allegri: "Più partite non prendi gol, meglio è. L'equilibrio è la base"
CONFERENZA STAMPA
Allegri: “Più partite non prendi gol, meglio è. L’equilibrio è la base”
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato alla viglia della partita tra Milan e Bologna: le sue parole
Allegri: "In fase difensiva stiamo migliorando, c'è attenzione"—
Sul Milan che ha concesso meno xG della Serie A e che ha creato e tirato di più o come seconda: "Manca ancora tanto da lavorare. Non abbiamo subito gol a Lecce, ma c'erano situazioni evitabili. Poi bisogna alzare la percentuale di gol realizzati per le occasioni create, più la alzi e più è facile difendere. Fare gol non è semplice, è difficile. In fase difensiva stiamo migliorando, c'è attenzione, ma abbiamo rischiato più a Lecce che alla prima. Dobbiamo cercare di non prendere gol domani. Più partite non prendi gol, meglio è. L'equilibrio è la base".
