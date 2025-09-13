Allegri: “Più partite non prendi gol, meglio è. L’equilibrio è la base”

Sul Milan che ha concesso meno xG della Serie A e che ha creato e tirato di più o come seconda: "Manca ancora tanto da lavorare. Non abbiamo subito gol a Lecce, ma c'erano situazioni evitabili. Poi bisogna alzare la percentuale di gol realizzati per le occasioni create, più la alzi e più è facile difendere. Fare gol non è semplice, è difficile. In fase difensiva stiamo migliorando, c'è attenzione, ma abbiamo rischiato più a Lecce che alla prima. Dobbiamo cercare di non prendere gol domani. Più partite non prendi gol, meglio è. L'equilibrio è la base".