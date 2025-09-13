Allegri: “Hanno alzato tutti il livello. Bisogna lavorare e vedere a marzo dove siamo”

Domani, domenica 14 settembre , alle ore 20:45 , il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano a 'San Siro' per la 3^ giornata della Serie A 2025-2026 . Una partita di fondamentale importanza per il Diavolo, reduce da una sconfitta ( 1-2 ) in casa contro la Cremonese e da una vittoria ( 2-0 ) in trasferta contro il Lecce nelle prime due sfide. Non sarà facile, però, venire a capo dell'ostico rivale, che già ha battuto i rossoneri nell'ultima finale della Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' di Roma . Ecco, di seguito, le sue parole in conferenza stampa:

Sulle ambizioni del Milan: "Rabiot è stato un grande acquisto, brava la società a cogliere l'occasione. Un giocatore come Nkunku, come Estupinan e tutti quelli arrivati. Hanno alzato tutti il livello. Bisogna lavorare e vedere poi a marzo dove arriviamo. Passo dopo passo. Si decide nell'ultima partita del campionato, non in una partita. Dobbiamo creare le basi per essere nelle partite decisive. Ci vuole equilibrio, serenità e spalle larghe. Ci saranno momenti di difficoltà, ma la squadra non è migliore o peggiore se vince o perde. Bisogna lavorare per migliorare. Bisogna creare una squadra, abbiamo cambiato dieci giocatori".