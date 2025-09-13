Allegri: “sono l’allenatore del Milan e dobbiamo vincere. Il resto sono chiacchiere”

Domani, domenica 14 settembre, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegriaffronterà il Bologna di Vincenzo Italiano a 'San Siro' per la 3^ giornata della Serie A 2025-2026. Una partita di fondamentale importanza per il Diavolo, reduce da una sconfitta (1-2) in casa contro la Cremonese e da una vittoria (2-0) in trasferta contro il Lecce nelle prime due sfide. Non sarà facile, però, venire a capo dell'ostico rivale, che già ha battuto i rossoneri nell'ultima finale della Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, di seguito, le sue parole in conferenza stampa:
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato alla viglia della partita tra Milan e Bologna: le sue parole
Allegri: "Pressione è normale averla. Bisogna lavorare tutti nella stessa direzione"—
Sulla pressione nei suoi confronti: "Pressione è normale averla, sono l'allenatore del Milan e dobbiamo vincere. Il resto sono chiacchiere. La cosa più importante è che lavoriamo per il Milan, non per noi stessi. Tutti, io e i giocatori. I giocatori sono artefici delle vittorie e io delle sconfitte. Bisogna lavorare tutti nella stessa direzione con equilibrio e serenità per il Milan, su questo siamo d'accordo tutti".
