Italiano: “Io vicino al Milan? Focus sempre sul Bologna”

L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano presenta così la partita di domani sera contro il Milan. Italiano ha chiarito anche alcune voci
"Domani ci aspetta il Milan che senza coppe avrà la massima concentrazione per il campionato". L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano presenta così la partita di domani sera contro il Milan. Il tecnico ha parlato alla vigilia in conferenza stampa. Ecco un breve estratto da 'Tuttomercatoweb': "Il loro obiettivo è noto. Dovremo fare una grande prestazione per portare via punti da San Siro. Non so in che percentuale siamo ma stiamo crescendo e cercheremo di dimostrarlo già domani".

Milan-Bologna, parla Italiano

Prima dell'arrivo di Massimiliano Allegri si è parlato tantissimo del possibile interesse del Milan nei confronti proprio di Italiano. L'allenatore ha poi scelto di restare al Bologna con tanto di rinnovo: "Il mio focus è sempre stato sul Bologna, ho sempre detto che qui si sta bene e si crescerà perché c'è un ambiente ambizioso che ti spinge a migliorarti settimana dopo settimana", queste le parole del tecnico rossoblù.

Milan e Bologna si sono sfidate in finale di Coppa Italia durante la scorsa stagione, con i rossoneri che hanno perso per 1-0 all'Olimpico di Roma.

