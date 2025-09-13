Domani, domenica 14 settembre, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegriaffronterà il Bologna di Vincenzo Italiano a 'San Siro' per la 3^ giornata della Serie A 2025-2026. Una partita di fondamentale importanza per il Diavolo, reduce da una sconfitta (1-2) in casa contro la Cremonese e da una vittoria (2-0) in trasferta contro il Lecce nelle prime due sfide. Non sarà facile, però, venire a capo dell'ostico rivale, che già ha battuto i rossoneri nell'ultima finale della Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, di seguito, le sue parole in conferenza stampa:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan-Bologna, Allegri: “La società ha fatto un buon lavoro. Domani bisogna vincere”
CONFERENZA STAMPA
Milan-Bologna, Allegri: “La società ha fatto un buon lavoro. Domani bisogna vincere”
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato alla viglia della partita tra Milan e Bologna: le sue parole
Milan-Bologna, Allegri: "Domani è una partita da vincere"—
LEGGI ANCHE: Milan-Bologna, Massimiliano Allegri parla in conferenza: le sue parole>>>
Se questo Milan è già pronto o serve tempo: "Non so se pronto o no. So solo che domani è una partita da vincere. Bisogna rompere questa cosa della sconfitta in casa. Bisogna cominciare a vincere in casa, non sarà semplice. Sono arrivati tre nuovi, sono contento della rosa. La società ha fatto un buon lavoro. Sono un misto di giocatori con partite nelle gambe e giovani. Stiamo bene e abbiamo tutti in testa che sarà un percorso difficile per tornare a giocare in Champions League l'anno prossimo"
© RIPRODUZIONE RISERVATA