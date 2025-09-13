Milan-Bologna, oggi la conferenza stampa di Allegri: luogo e orario

Indicazioni sul match: Rabiot dall'inizio e Pulisic in panchina?—
Vedremo se, per l'occasione, Allegri svelerà qualcosa su Milan-Bologna di domani. Si presume che possa giocare titolare, per la prima volta, Adrien Rabiot a metà campo. Ma si ipotizza anche un'iniziale panchina per Christian Pulisic, con Ruben Loftus-Cheek a supporto dell'unica punta, Santiago Giménez, in un 3-5-1-1 piuttosto alternativo. Ancora un paio d'ore per sapere le ultime news sul Diavolo.
