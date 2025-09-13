Pianeta Milan
Milan-Bologna, oggi la conferenza stampa di Allegri: luogo e orario

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, presenterà oggi, nella conferenza stampa della vigilia, la partita di domani sera (ore 20:45) a 'San Siro' contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Ecco tutte le informazioni necessarie sull'evento
Domani, domenica 14 settembre, alle ore 20:45, a 'San Siro', si disputerà Milan-Bologna, partita della 3^ giornata della Serie A 2025-2026. Un match di fondamentale importanza per il Diavolo di Massimiliano Allegri che, dopo le prime 2 giornate di campionato, totalizza appena 3 punti, per via della sconfitta interna (1-2) contro la Cremonese e poi del successo esterno (2-0) sul campo del Lecce.

Milan-Bologna, alle ore 12:00 la conferenza stampa di Allegri

Allegri, tecnico rossonero, presenterà i temi principali del match contro i rossoblu di Vincenzo Italiano oggi, in conferenza stampa, per il consueto appuntamento della vigilia con i giornalisti. L'appuntamento è nella sala stampa del centro sportivo dei rossoneri, a Milanello, per le ore 12:00. Potrete seguire la conferenza di Allegri, LIVE, sui canali ufficiali di AC Milan e, come al solito, in diretta testuale sul nostro sito web, 'PianetaMilan.it'.

Indicazioni sul match: Rabiot dall'inizio e Pulisic in panchina? 

Vedremo se, per l'occasione, Allegri svelerà qualcosa su Milan-Bologna di domani. Si presume che possa giocare titolare, per la prima volta, Adrien Rabiot a metà campo. Ma si ipotizza anche un'iniziale panchina per Christian Pulisic, con Ruben Loftus-Cheek a supporto dell'unica punta, Santiago Giménez, in un 3-5-1-1 piuttosto alternativo. Ancora un paio d'ore per sapere le ultime news sul Diavolo.

