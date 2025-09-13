Allegri su De Winter: “E’ forte e sono contento del suo arrivo”

Domani, domenica 14 settembre, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegriaffronterà il Bologna di Vincenzo Italiano a 'San Siro' per la 3^ giornata della Serie A 2025-2026. Una partita di fondamentale importanza per il Diavolo, reduce da una sconfitta (1-2) in casa contro la Cremonese e da una vittoria (2-0) in trasferta contro il Lecce nelle prime due sfide. Non sarà facile, però, venire a capo dell'ostico rivale, che già ha battuto i rossoneri nell'ultima finale della Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, di seguito, le sue parole in conferenza stampa:
Se è soddisfatto della crescita del reparto difensivo e se domani gioca De Winter: "De Winter è forte e sono contento del suo arrivo. Quando difendiamo il problema non è solo dei difensori, ma è tutta la squadra che deve comportarsi in un certo modo. I difensori singolarmente secondo me stanno lavorando e crescendo. Poi lavorano tutti meglio. Ci sono giocatori con più o meno partite nelle gambe e che devono giocare in un certo modo. Tutti vogliamo migliorare e dobbiamo metterci in discussione. Ciò che è fatto rimane, vediamo cosa faremo e pensiamo a quello".
