Allegri su De Winter: “E’ forte e sono contento del suo arrivo”

Se è soddisfatto della crescita del reparto difensivo e se domani gioca De Winter: "De Winter è forte e sono contento del suo arrivo. Quando difendiamo il problema non è solo dei difensori, ma è tutta la squadra che deve comportarsi in un certo modo. I difensori singolarmente secondo me stanno lavorando e crescendo. Poi lavorano tutti meglio. Ci sono giocatori con più o meno partite nelle gambe e che devono giocare in un certo modo. Tutti vogliamo migliorare e dobbiamo metterci in discussione. Ciò che è fatto rimane, vediamo cosa faremo e pensiamo a quello".