Allegri: “Ricci? Sta facendo un percorso di crescita. Su Leao e Gimenez…”

Se Gimenez e Rafa Leao hanno le caratteristiche per segnare 20 gol: "Non so se arriveranno a fare quei gol. Però devono avere la convinzione di farli. Tutti devono farli".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CONFERENZA STAMPA
Domani, domenica 14 settembre, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegriaffronterà il Bologna di Vincenzo Italiano a 'San Siro' per la 3^ giornata della Serie A 2025-2026. Una partita di fondamentale importanza per il Diavolo, reduce da una sconfitta (1-2) in casa contro la Cremonese e da una vittoria (2-0) in trasferta contro il Lecce nelle prime due sfide. Non sarà facile, però, venire a capo dell'ostico rivale, che già ha battuto i rossoneri nell'ultima finale della Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, di seguito, le sue parole in conferenza stampa:
Su Ricci mezzala: "Ha una gamba da giocatore importante, è intelligente e bravo. Sta facendo un percorso di crescita. La squadra deve farlo, tutta. Ci sono giocatori con più o meno esperienza. Quelli più giovani devono trovare certezze".
Se Gimenez e Rafa Leao hanno le caratteristiche per segnare 20 gol: "Non so se arriveranno a fare quei gol. Però devono avere la convinzione di farli. Tutti devono farli".
© RIPRODUZIONE RISERVATA