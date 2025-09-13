Allegri: “Odogu e Athekame? Sono convinto che se giocassero farebbero bene”

Domani, domenica 14 settembre , alle ore 20:45 , il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano a 'San Siro' per la 3^ giornata della Serie A 2025-2026 . Una partita di fondamentale importanza per il Diavolo, reduce da una sconfitta ( 1-2 ) in casa contro la Cremonese e da una vittoria ( 2-0 ) in trasferta contro il Lecce nelle prime due sfide. Non sarà facile, però, venire a capo dell'ostico rivale, che già ha battuto i rossoneri nell'ultima finale della Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' di Roma . Ecco, di seguito, le sue parole in conferenza stampa:

Allegri: "Bisogna far gol e non prenderlo. Su Odogu e Athekame dico..."

Se presto vedremo Athekame e Odogu: "Odogu è appena arrivato, è sveglio e ricettivo. Sono contento. Anche Athekame è affidabile. Sono convinto che se giocassero farebbero bene".