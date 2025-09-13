Allegri: “Odogu e Athekame? Sono convinto che se giocassero farebbero bene”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato alla viglia della partita tra Milan e Bologna: le sue parole
Domani, domenica 14 settembre, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegriaffronterà il Bologna di Vincenzo Italiano a 'San Siro' per la 3^ giornata della Serie A 2025-2026. Una partita di fondamentale importanza per il Diavolo, reduce da una sconfitta (1-2) in casa contro la Cremonese e da una vittoria (2-0) in trasferta contro il Lecce nelle prime due sfide. Non sarà facile, però, venire a capo dell'ostico rivale, che già ha battuto i rossoneri nell'ultima finale della Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, di seguito, le sue parole in conferenza stampa:
Allegri: "Bisogna far gol e non prenderlo. Su Odogu e Athekame dico..."
Se presto vedremo Athekame e Odogu: "Odogu è appena arrivato, è sveglio e ricettivo. Sono contento. Anche Athekame è affidabile. Sono convinto che se giocassero farebbero bene".