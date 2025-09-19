Prima pagina Tuttosport: Udinese-Milan, parla il difensore Bertola

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 19 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 19 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Nessuno come Yildiz. Napoli, 10 senza lode. Sconfitta in Champions League contro il City. Rosso per Di Lorenzo. Torino, Cairo insiste. Verso Udinese-Milan, parla il difensore Bertola. Alla scoperta di Pio Esposito. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
