Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 19 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: Rabiot, l’insostituibile del Milan e di Allegri
EDICOLA
Prima pagina Gazzetta dello Sport: Rabiot, l’insostituibile del Milan e di Allegri
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 19 settembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Champions League. Il Napoli perde 2-0 contro il City. Rosso a Di Lorenzo. Vlahovic re d'Europa. Segna un gol ogni 35 minuti. Rabiot, l'insostituibile del Milan e di Allegri. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA