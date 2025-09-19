Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Allegri a Rabiot non rinuncia mai, almeno quando è a sua disposizione. Come scrive la rosea, dal 2021 al 2024 non è stato utilizzato solo quando era infortunato o squalificato. Altrimenti è praticamente sempre partito tra i titolari. La storia potrebbe ripetersi anche al Milan. Delle 149 gare di Allegri al ritorno in bianconero, Rabiot ne ha giocate 127: assenze legate a infortunio, squalifica e solo 2 volte per scelta tecnica. Come scrive il quotidiano, Rabiot è stato titolare il 94% dei match. Allegri difficilmente fa a meno di Rabiot.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Rabiot: con Allegri non esce mai. I numeri parlano chiaro
ULTIME MILAN NEWS
Milan, Rabiot: con Allegri non esce mai. I numeri parlano chiaro
Milan, Rabiot ha iniziato la sua carriera in rossonero partendo subito da titolare contro il Bologna. Allegri non ci rinuncia. L'analisi con i numeri
Milan, Rabiot: Allegri lo ha voluto fortemente—
Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Allegri avrebbe subito chiesto Rabiot come rinforzo per il suo Milan, convincendo il giocatore a preferire i rossoneri all’Arabia e alla Premier League. Secondo la rosea, tra i due ci sarebbe un legame speciale, sia a livello calcistico che umano. Ora lavorano di nuovo uno al fianco dell’altro e vorrebbero vincere ancora.
Secondo la rosea, comunque, il primo obiettivo del Milan sarebbe la qualificazione in Champions League.
© RIPRODUZIONE RISERVATA