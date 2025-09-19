Milan, Rabiot: con Allegri non esce mai. I numeri parlano chiaro

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Allegri a Rabiot non rinuncia mai, almeno quando è a sua disposizione. Come scrive la rosea, dal 2021 al 2024 non è stato utilizzato solo quando era infortunato o squalificato. Altrimenti è praticamente sempre partito tra i titolari. La storia potrebbe ripetersi anche al Milan. Delle 149 gare di Allegri al ritorno in bianconero, Rabiot ne ha giocate 127: assenze legate a infortunio, squalifica e solo 2 volte per scelta tecnica. Come scrive il quotidiano, Rabiot è stato titolare il 94% dei match. Allegri difficilmente fa a meno di Rabiot.