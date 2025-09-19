Milan, Pastore: “E se il difensore chiesto da Allegri fosse Rabiot?”

In Milan-Bologna della scorsa domenica sera ha impressionato tutti la prestazione di Adrien Rabiot . Sono bastati pochissimi allenamenti a Milanello al francese per entrare nella formazione titolare e incidere subito. Sembrava quasi che la mezzala ex Marsiglia fosse in squadra da tempo. Giuseppe Pastore a 'Elastici', programma di 'Cronache di Spogliatoio', ha commentato l'impatto in rossonero del giocatore. Di seguito, si riportano le parole del giornalista sportivo.

Le parole di Pastore: "Milan-Bologna è stata una gara molto fisica anche per l'avversario. Allegri si è corazzato perché, individualmente, non si fida tantissimo dei suoi tre difensori. E quindi ha aggiunto peso anche per questo. Ha chiesto per tutto agosto un difensore. Si scopre adesso che magari quel difensore è Rabiot. Sui calci piazzati, sui calci d'angolo alla fine il metro e novanta concentrato e intenso è di questo giocatore che sa fare tanto cose. Per me è stato il secondo migliore in campo, dopo Modric, di domenica sera. È entrato molto bene anche Ricci, a proposito di qualità".