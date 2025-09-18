Ex Milan, Donnarumma e Reijnders battono il Napoli di Conte

Pianeta Milan
Gli ex giocatori del Milan Donnarumma e Reijnders, attualmente al Manchester City, hanno sconfitto in serata il Napoli di Antonio Conte
Stasera sono andate in scena per la terza serata consecutiva le partite della prima giornata della League Phase di Champions League. Tra le gare più attese c'era Manchester City-Napoli. Un match atteso per due motivi, principalmente: lo scontro tra Guardiola e Conte (grandi allenatori agli antipodi), e il ritorno di Kevin De Bruyne all'Etihad Stadium, in quella che è stata la sua casa per tanti anni. Inoltre, un ulteriore motivo di curiosità era rappresentato dalla presenza in campo, dal primo minuto, di due ex giocatori del Milan. Si tratta di Gianluigi Donnarumma e Tijjani Reijnders.

Donnarumma e Reijnders al centro del nuovo City?

Pep Guardiola è al timone del Manchester City da moltissimi anni. Con la squadra inglese ha vinto tutto e ha dominato in lungo e in largo in Premier League per tanto tempo. La scorsa stagione è stata l'unica veramente negativa da quando siete sulla panchina dei 'Citizens'. Ciò non lo ha fatto desistere, bensì gli ha fatto varare una sorta di mini-rivoluzione. Tale rivoluzione c'è stata soprattutto a livello del suo staff tecnico e non tanto a livello di giocatori. In verità, qualche nuovo volto c'è. Tra tutti, si stagliano quelli di Donnarumma e di Reijnders.

I due ex Milan, da che sono arrivati (e lo hanno fatto in momenti diversi), sono sempre stati titolari. Sembra proprio che Guardiola voglia poggiare anche su di loro per avviare questa sorta di nuovo corso. Oggi Reijnders ha ricambiato la fiducia offrendo l'assist per il 2-0 di Doku, che ha chiuso la gara.

