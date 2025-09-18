Ex Milan, Donnarumma e Reijnders battono il Napoli di Conte

Stasera sono andate in scena per la terza serata consecutiva le partite della prima giornata della League Phase di Champions League . Tra le gare più attese c'era Manchester City-Napoli . Un match atteso per due motivi, principalmente: lo scontro tra Guardiola e Conte (grandi allenatori agli antipodi), e il ritorno di Kevin De Bruyne all'Etihad Stadium, in quella che è stata la sua casa per tanti anni. Inoltre, un ulteriore motivo di curiosità era rappresentato dalla presenza in campo, dal primo minuto, di due ex giocatori del Milan . Si tratta di Gianluigi Donnarumma e Tijjani Reijnders .

Donnarumma e Reijnders al centro del nuovo City?

Pep Guardiola è al timone del Manchester City da moltissimi anni. Con la squadra inglese ha vinto tutto e ha dominato in lungo e in largo in Premier League per tanto tempo. La scorsa stagione è stata l'unica veramente negativa da quando siete sulla panchina dei 'Citizens'. Ciò non lo ha fatto desistere, bensì gli ha fatto varare una sorta di mini-rivoluzione. Tale rivoluzione c'è stata soprattutto a livello del suo staff tecnico e non tanto a livello di giocatori. In verità, qualche nuovo volto c'è. Tra tutti, si stagliano quelli di Donnarumma e di Reijnders.