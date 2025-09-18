È passato già un mese e un giorno dall'esordio ufficiale del Milan di Allegri nella stagione 2025/26. Il 17 agosto andava in scena Milan-Bari, match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. Una bella vittoria per 2-0 per iniziare al meglio l'annata. La nota negativa della partita fu solo una: l'infortunio di Leao. Il portoghese, appena dopo aver sbloccato il match con un bel gol di testa, usciva dal campo dolorante. Sembrava una noia muscolare al polpaccio di poco conto. E sembrava anche che Leao si fosse fermato in tempo per non peggiorare la situazione. Niente di tutto ciò, purtroppo. Ad oggi, 18 settembre, l'attaccante rossonero è ancora fermo ai box e non ci sarà nemmeno per la sfida di sabato sera contro l'Udinese. Gazzetta.it ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.
Milan, quando torna Leao? Se ne parlerà alla fine di settimana prossima
Leao è lontano dal campo da tempo. L'infortunio patito contro il Bari è più grave del previsto. Gli aggiornamenti di Gazzetta.it
Leao torna per Milan-Napoli?—
Il sito online della rosea precisa che: "per Leao se ne parlerà al massimo al fine della prossima settimana per Milan-Napoli". In verità, lo aveva già anticipato Allegri. Il club rossonero, infatti, si sta mantenendo cauto. Essendo appena iniziata la stagione, è opportuno che il portoghese recuperi al meglio dall'infortunio e non venga rischiato. Detto ciò, tutti i tifosi milanisti si augurano di vederlo in campo per domenica 28 settembre, a San Siro, contro i campioni d'Italia in carica.
