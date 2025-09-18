Milan, quando torna Leao? Se ne parlerà alla fine di settimana prossima

È passato già un mese e un giorno dall'esordio ufficiale del Milan di Allegri nella stagione 2025/26. Il 17 agosto andava in scena Milan-Bari, match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. Una bella vittoria per 2-0 per iniziare al meglio l'annata. La nota negativa della partita fu solo una: l'infortunio di Leao. Il portoghese, appena dopo aver sbloccato il match con un bel gol di testa, usciva dal campo dolorante. Sembrava una noia muscolare al polpaccio di poco conto. E sembrava anche che Leao si fosse fermato in tempo per non peggiorare la situazione. Niente di tutto ciò, purtroppo. Ad oggi, 18 settembre, l'attaccante rossonero è ancora fermo ai box e non ci sarà nemmeno per la sfida di sabato sera contro l'Udinese. Gazzetta.it ha dato aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche.