Milan, Leao e l'infortunio al polpaccio: il portoghese non ha ancora esordito in Serie A in questa stagione. Ecco l'annuncio di Allegri
Brutte notizie per quanto riguarda il Milan. Rafael Leao non ci sarà contro il Bologna. L'attaccante portoghese, infortunato al polpaccio contro il Bari in Coppa Italia, non ha ancora esordito in Serie A in questa stagione e dovrà ancora aspettare per farlo.
Milan, infortunio Leao: le ultime novità
Come annunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, Leao salterà la sfida di domani a San Siro contro la squadra di Vincenzo Italiano, ma non ci dovrebbe essere neanche contro l'Udinese. Secondo l'allenatore del Milan, visto che il muscolo infortunato (il soleo) è un muscolo delicato, Leao dovrebbe rientrare contro il Napoli, partita prevista il 28 settembre. Queste le parole di Allegri: "È un muscolo pericoloso. Non ci sarà domani, secondo me neanche a Udine, penso ci sarà col Napoli, quelli sono i tempi per recuperare. Un muscolo pericoloso".