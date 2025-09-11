Come riferito da Daniele Longo tramite il suo profilo X, il Milan oggi ha svolto una nuova seduta di allenamento a Milanello in vista del match contro il Bologna, in programma domenica sera alle ore 20:45. Secondo Longo, Rafael Leao non è ancora rientrato in gruppo ma, bensì, prosegue il proprio lavoro personalizzato dopo l'infortunio rimediato nelle scorse settimane.
Milan, il punto dell’allenamento in vista del Bologna: Leao a parte mentre Nkunku…
Secondo Longo, il Milan oggi ha svolto una nuova seduta di allenamento a Milanello in vista del match contro il Bologna: i recuperi
Verso Milan Bologna: Allegri ritrova Estupinan, Leao non recupera—
Primo giorno da rossonero per Adrien Rabiot, arrivato questa mattina a Milano, che ha svolto il suo primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri dopo l'arrivo dall'Olympic Marsiglia. Arrivano buone notizie su Christopher Nkunku e Pervis Estupinan, entrambi rientrati a pieno regime con il gruppi e quindi a disposizione per la sfida di domenica sera. Il Milan, perciò, si avvicina alla sfida contro il Bologna con alcuni segnali incoraggianti. Ecco, di seguito, le parole di Longo:
"Lavoro a parte per Leao, primo allenamento in rossonero per Rabiot. Nkunku ed Estupinan, in gruppo".
