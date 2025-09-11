Pianeta Milan
Ex Milan, Pradè rivela: “Non abbiamo cercato altri allenatori oltre Pioli”

Il DS della Fiorentina, Pradè, rivela un importante retroscena sull'ex allenatore del Milan Pioli. Ecco le sue parole in conferenza
Francesco De Benedittis

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, durante la conferenza stampa al Viola Park ha rivelato un interessante retroscena sull'ex allenatore del Milan Stefano Pioli. Secondo quanto detto da Pradè in conferenza, l'ex tecnico rossonero è stato il primo ed unico candidato per la panchina del club viola.

Ex Milan, Pradè: "Quando si è dimesso Palladino, abbiamo subito pensato a Pioli"

Ciò dimostra quanto il club toscano creda in Pioli, nonostante ciò la Fiorentina si trova in 12esima posizione in classifica e viene da 2 pareggi consecutivi. Detto ciò, il club viola resta comunque una squadra da non sottovalutare. La squadra di Rocco Commisso è una forte contendente per l'Europa. Ecco le parole di Pradè su Pioli.

“Quando si è dimesso Palladino cui va riconosciuto di aver fatto un ottimo lavoro abbiamo subito pensato a Pioli. Non abbiamo cercato altri allenatori e lui ci ha dato subito carta bianca".

