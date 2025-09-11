Ex Milan, Pradè rivela: “Non abbiamo cercato altri allenatori oltre Pioli”

“Quando si è dimesso Palladino cui va riconosciuto di aver fatto un ottimo lavoro abbiamo subito pensato a Pioli. Non abbiamo cercato altri allenatori e lui ci ha dato subito carta bianca".
Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, durante la conferenza stampa al Viola Park ha rivelato un interessante retroscena sull'ex allenatore del Milan Stefano Pioli. Secondo quanto detto da Pradè in conferenza, l'ex tecnico rossonero è stato il primo ed unico candidato per la panchina del club viola.
Ciò dimostra quanto il club toscano creda in Pioli, nonostante ciò la Fiorentina si trova in 12esima posizione in classifica e viene da 2 pareggi consecutivi. Detto ciò, il club viola resta comunque una squadra da non sottovalutare. La squadra di Rocco Commisso è una forte contendente per l'Europa. Ecco le parole di Pradè su Pioli.
“Quando si è dimesso Palladino cui va riconosciuto di aver fatto un ottimo lavoro abbiamo subito pensato a Pioli. Non abbiamo cercato altri allenatori e lui ci ha dato subito carta bianca".
© RIPRODUZIONE RISERVATA