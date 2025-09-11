L'ex allenatore di Odogu: 'Mi aspetto di tutto, se rimarrà in salute ...'

Pianeta Milan
L'ex allenatore di Odogu ai microfoni di Radio Rossonera commenta l'approdo al Milan del giovane difensore tedesco. Ecco le sue parole.
L'ex tecnico, Dennis da Silva Felix, del giovane acquisto del Milan David Odogu, ai microfoni di Radio Rossonera ha commentato il suo approdo in Italia e poi ha espresso un parere sulle potenzialità del ragazzo. Il suo ex allenatore, si è detto molto sorpreso del suo arrivo al Milan, riguardo le sue potenzialità ha detto 'non c'è alcun limite'.

Parole dunque che fanno ben sperare in ottica futura. Vedremo sul campo le qualità del ragazzo, ma le prime impressioni sono assolutamente positive. Ecco dunque le parole di Dennis da Silva Felix, attuale tecnico del 'SV Rodinghausen'.

Sul suo trasferimento al Milan: "Sono rimasto sorpreso, dal momento che non pensavo il Wolfsburg lo avrebbe lasciato partire, ma allo stesso momento sono rimasto personalmente molto felice per lui".

Sulle  potenzialità del ragazzo: "Da lui mi aspetto di tutto, non c’è alcun limite verso l’alto per lui, se rimarrà sempre in salute”. 

