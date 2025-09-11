L'ex allenatore di Odogu: 'Mi aspetto di tutto, se rimarrà in salute ...'

L'ex tecnico, Dennis da Silva Felix, del giovane acquisto del Milan David Odogu, ai microfoni di Radio Rossonera ha commentato il suo approdo in Italia e poi ha espresso un parere sulle potenzialità del ragazzo. Il suo ex allenatore, si è detto molto sorpreso del suo arrivo al Milan, riguardo le sue potenzialità ha detto 'non c'è alcun limite'.