L'ex allenatore di Odogu: 'Mi aspetto di tutto, se rimarrà in salute ...'

L'ex allenatore di Odogu ai microfoni di Radio Rossonera commenta l'approdo al Milan del giovane difensore tedesco. Ecco le sue parole.
L'ex tecnico, Dennis da Silva Felix, del giovane acquisto del Milan David Odogu, ai microfoni di Radio Rossonera ha commentato il suo approdo in Italia e poi ha espresso un parere sulle potenzialità del ragazzo. Il suo ex allenatore, si è detto molto sorpreso del suo arrivo al Milan, riguardo le sue potenzialità ha detto 'non c'è alcun limite'.
Milan, Dennis da Silva Felix: "Non pensavo che il Wolfsburg lo avrebbe lasciato partire"
Parole dunque che fanno ben sperare in ottica futura. Vedremo sul campo le qualità del ragazzo, ma le prime impressioni sono assolutamente positive. Ecco dunque le parole di Dennis da Silva Felix, attuale tecnico del 'SV Rodinghausen'.