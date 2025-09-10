Milan, l’ex allenatore di Odogu: “Incarna il profilo del centrale moderno”

L'ex allenatore di David Odogu, nuovo difensore centrale del Milan, ha parlato del tedesco a Radio Rossonera. Ecco le sue parole
L'ultimo giorno di calciomercato ha riservato un colpo a sorpresa per il Milan. Si tratta di David Odogu, giovanissimo difensore centrale tedesco. Nonostante ci si aspettasse un profilo di esperienza, la dirigenza rossonera ha chiuso l'operazione per assicurarsi questo prospetto della difesa. Radio Rossonera ha intervistato un suo ex allenatore e gli ha chiesto cosa aspettarsi da lui. Ecco, di seguito, le sue parole.
Milan, l'ex allenatore di Odogu parla di lui
Dennis da Silva Fèlix, oggi tecnico del SV Rodinghausen ed ex allenatore di David Odogu, si è così espresso a Radio Rossonera sulle caratteristiche principali del nuovo difensore tedesco del Milan: "Potrei citare caratteristiche ovvie come la statura, ma David è incredibilmente intelligente e capisce il gioco. Il suo miglior talento è l’abilità nell’uno contro uno difensivo. A uomo, ma anche negli spazi ampi è spaventoso".