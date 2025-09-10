Milan, l’ex allenatore di Odogu: “Incarna il profilo del centrale moderno”

L'ultimo giorno di calciomercato ha riservato un colpo a sorpresa per il Milan. Si tratta di David Odogu, giovanissimo difensore centrale tedesco. Nonostante ci si aspettasse un profilo di esperienza, la dirigenza rossonera ha chiuso l'operazione per assicurarsi questo prospetto della difesa. Radio Rossonera ha intervistato un suo ex allenatore e gli ha chiesto cosa aspettarsi da lui. Ecco, di seguito, le sue parole.