Pulisic sugli USA: 'Adoro questa squadra. È tutto per me'. Su Pochettino ...

Christian Pulisic, attaccante del Milan, è stato tra i protagonisti della vittoria degli USA contro il Giappone. Le sue parole su Pochettino
Christian Pulisic è un giocatore fondamentale per il Milan. Lo è stato nelle sue prime due stagione con la maglia rossonera e potrebbe esserlo anche per Massimiliano Allegri. L'attaccante è stato protagonista con i suoi Stati Uniti: vittoria nella notte italiana contro il Giappone. Pulisic ha servito anche l'assist per il gol di Balogun nel 2-0 complessivo.
Pulisic sugli USA e Pochettino
"Era importante per noi affrontare questa partita con ottimismo. Ma anche guardandoci indietro, possiamo vedere molti aspetti su cui possiamo ancora migliorare". Parla così l'attaccante dopo la partita (dichiarazioni da Goal.com): "Adoro questa squadra. È tutto per me. Adoro stare in squadra. Mi sono divertito molto".