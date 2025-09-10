Si è ormai conclusa la sosta per le nazionali per l'Italia. Questa sosta aveva una grande novità: il nuovo commissario tecnico. Dopo l'esonero di Luciano Spalletti, la Federazione - tra lo stupore generale - ha deciso di puntare su Gennaro Gattuso. La scelta è ricaduta sulla leggenda del Milan (ex giocatore e allenatore rossonero) perché si è pensato di andare su un profilo di ex giocatore che ha saputo onorare la maglia azzurra durante la sua carriera. Per ora, Gattuso sembra essere stato in grado di trasmettere il significato e il peso di questa maglia così speciale ai suoi giocatori. Questi, infatti, hanno giocato con grande determinazione sia contro l'Estonia sia contro Israele. La vittoria contro quest'ultima è stata folle. A TMW Radio, nel corso della trasmissione 'Maracanà', ha commentato la partita Pino Capua.
Capua sull'ex Milan: "Faccio i complimenti a Gattuso"
Le prime due partite da CT dell'Italia sono andate bene all'ex leggenda del Milan Gennaro Gattuso. Il commento di Capua a TMW Radio
Capua si complimenta con Gattuso—
Il commento sull'Italia (in particolare sulla partita contro Israele): "Ieri abbiamo vissuto sulle montagne russe, una partita così non si era mai vista. Ogni gara però fa storia a sé e in una fase come questa della nostra Nazionale può capitare di tutto. Per fortuna abbiamo giocatori di qualità che hanno saputo rispondere ad alcune situazioni anche sfortunate. In ogni caso faccio i complimenti a Gattuso. In più ieri è stata una partita decisiva, perché perdere avrebbe significato la fine".
