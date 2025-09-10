Milan-Bologna, Leao verso il forfait: occhio anche a Estupinan

Da valutare anche la situazione legata a Estupinan, che ha saltato l’ultima partita con l’Ecuador a causa di un sovraccarico muscolare. Vedremo se il terzino sarà pronto per il Bologna.
MILAN-BOLOGNA
Torna finalmente la Serie A! Per il Milan una sfida molto difficile: a San Siro, infatti, arriva il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce da una grande stagione. Per Allegri, almeno sulla carta, è la sfida più difficile affrontata fino al questo momento. Per l'allenatore rossonero potrebbe già essere emergenza sia in attacco, ma anche in difesa.
Rafael Leao, come riporta Gianluca Di Marzio, ha svolto anche oggi lavoro differenziato per recuperare del tutto il problema al polpaccio. Il rientro a pieno regime dovrebbe arrivare la prossima settimana. Lo staff di Allegri non vorrebbe rischiare una ricaduta, per questo non dovrebbe esserci contro il Bologna. Nkunku, si legge, non sarebbe al top a livello atletico, ma dovrebbe essere a disposizione di Allegri, difficilmente da titolare.
