Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan infortuni Milan-Bologna, Leao verso il forfait: occhio anche a Estupinan

MILAN-BOLOGNA

Milan-Bologna, Leao verso il forfait: occhio anche a Estupinan

Milan-Bologna, Leao verso il forfait: occhio anche a Estupinan
Verso Milan-Bologna, per Massimiliano Allegri possibile emergenza: Leao non dovrebbe esserci e occhio anche a Estupinan. Le novità
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Torna finalmente la Serie A! Per il Milan una sfida molto difficile: a San Siro, infatti, arriva il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce da una grande stagione. Per Allegri, almeno sulla carta, è la sfida più difficile affrontata fino al questo momento. Per l'allenatore rossonero potrebbe già essere emergenza sia in attacco, ma anche in difesa.

Milan-Bologna, Leao ed Estupinan in dubbio

—  

Rafael Leao, come riporta Gianluca Di Marzio, ha svolto anche oggi lavoro differenziato per recuperare del tutto il problema al polpaccio. Il rientro a pieno regime dovrebbe arrivare la prossima settimana. Lo staff di Allegri non vorrebbe rischiare una ricaduta, per questo non dovrebbe esserci contro il Bologna. Nkunku, si legge, non sarebbe al top a livello atletico, ma dovrebbe essere a disposizione di Allegri, difficilmente da titolare.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Suzuki è davvero il futuro della porta? Punta su Torriani>>>

Da valutare anche la situazione legata a Estupinan, che ha saltato l’ultima partita con l’Ecuador a causa di un sovraccarico muscolare. Vedremo se il terzino sarà pronto per il Bologna.

Leggi anche
Infortunio Leao, ecco quanto abbiamo appreso sul 10 del Milan | PM News
Verso Milan-Bologna: ci sono novità importanti sulle condizioni di Leao

© RIPRODUZIONE RISERVATA