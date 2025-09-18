Una stagione senza coppe europee consente di fare meno turnover. Da una parte, questo è un bene. Perché permette di trovare l'intesa giusta tra undici titolari piò o meno sempre definiti. Da un'altra parte, ciò non consente di usare spesso diversi giocatori che non rientrano, appunto, tra i titolari fissi della rosa. È ciò che sta succedendo al Milan di Allegri durante questo inizio di stagione. Alcuni calciatori arrivati anche nel recente calciomercato estivo non hanno ancora toccato il campo e pare possano fare fatica a ritagliarsi uno spazio in questo Milan. La loro occasione, però, sta per arrivare.
RASSEGNA STAMPA
Milan-Lecce, turnover in vista per il prossimo impegno di Coppa Italia
Martedì prossimo, 23 settembre, il Milan sarà impegnato contro il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia. Per Gazzetta.it, turnover in vista
Milan-Lecce di Coppa Italia, turnover in vista—
È il caso, ad esempio, di Athekame e Odogu. E, inoltre, è il caso di Ricci, seppur in minor grado. Il centrocampista del Torino, infatti, è subentrato a gara in corso sia contro il Lecce sia contro il Bologna, avendo un buon impatto in entrambe le occasioni. Tutti costoro dovrebbero avere minuti a disposizione martedì prossimo, 23 settembre, in Milan-Lecce, gara valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Lo ha annunciato Gazzetta.it.
