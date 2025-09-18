Milan-Lecce, turnover in vista per il prossimo impegno di Coppa Italia

Una stagione senza coppe europee consente di fare meno turnover. Da una parte, questo è un bene. Perché permette di trovare l'intesa giusta tra undici titolari piò o meno sempre definiti. Da un'altra parte, ciò non consente di usare spesso diversi giocatori che non rientrano, appunto, tra i titolari fissi della rosa. È ciò che sta succedendo al Milan di Allegri durante questo inizio di stagione. Alcuni calciatori arrivati anche nel recente calciomercato estivo non hanno ancora toccato il campo e pare possano fare fatica a ritagliarsi uno spazio in questo Milan. La loro occasione, però, sta per arrivare.

È il caso, ad esempio, di Athekame e Odogu. E, inoltre, è il caso di Ricci, seppur in minor grado. Il centrocampista del Torino, infatti, è subentrato a gara in corso sia contro il Lecce sia contro il Bologna, avendo un buon impatto in entrambe le occasioni. Tutti costoro dovrebbero avere minuti a disposizione martedì prossimo, 23 settembre, in Milan-Lecce, gara valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Lo ha annunciato Gazzetta.it.