Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 19 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Corriere dello Sport: tra Champions League e Serie A
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 19 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il Napoli. Frenato. Esordio rovinato in Champions League per il rosso a Di Lorenzo. Vince il Manchester City. Mourinho: "Vincerò anche al Benfica". Lookman fa pace con l'Atalanta. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
