Milan, Pellegatti su Allegri

Il tifoso rossonero ha parlato anche di Allegri: "C'è tanto traffico sul carro di Allegri ora. Perché questo entusiasmo? Perché l'anno scorso abbiamo toccato tante volte il fondo, lo scorso anno è stato il più confuso della storia del Milan. Sono contento per la rivincita di Allegri. Io lo ricordo per lo Scudetto, con grandi giocatori ha fatto sempre grandi stagioni, non si arriva così a due finali di Champions League. Io al Milan ho sempre vissuto questo Allegri", queste le parole di Pellegatti.