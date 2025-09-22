Pianeta Milan
Pellegatti: “Allegri? Non si arriva in finale di Champions a caso. Milan-Lecce piccante”. E su Modric …

Pellegatti sarcastico: 'Quanto traffico sul carro di Allegri. Milan-Lecce piccante'
Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato di Milan-Lecce, di Modric, di Allegri e non solo durante il programma 'Pressing' di Mediaset
Discussione accesa, come sempre, a 'Pressing' programma di 'Mediaset' in cui tanti ospiti parlano della giornata di Serie A appena trascorsa. Spazio ovviamente anche al Milan vittorioso contro l'Udinese. Tra i temi c'è stata una domanda: questo Milan è da Scudetto? "Per me il Milan è da Scudetto", questa la risposta secca del giornalista Carlo Pellegatti, presente in studio.

Milan, Pellegatti su Allegri

Il tifoso rossonero ha parlato anche di Allegri: "C'è tanto traffico sul carro di Allegri ora. Perché questo entusiasmo? Perché l'anno scorso abbiamo toccato tante volte il fondo, lo scorso anno è stato il più confuso della storia del Milan. Sono contento per la rivincita di Allegri. Io lo ricordo per lo Scudetto, con grandi giocatori ha fatto sempre grandi stagioni, non si arriva così a due finali di Champions League. Io al Milan ho sempre vissuto questo Allegri", queste le parole di Pellegatti.

Poi 'presenta' anche la sfida di Coppa Italia di domani sera contro il Lecce. Ecco come: "Milan-Lecce sarà piccante perché ci saranno tanti giocatori da scoprire: Athekame, De Winter, Nkunku dal primo minuto". Conclusione su Modric: "Modric è stato un acquisto di Tare, un colpo berlusconiano che a me piacciono tanto".

