Cosmi: “Diamo ad Allegri quel che merita. Sempre contestato per …”

Serse Cosmi, ex allenatore, ha parlato dei meriti di Allegri rispetto a questo inizio di campionato del Milan. Ecco le sue parole
La vittoria per 0-3 del Milan contro l'Udinese ha aumentato le aspettative sui rossoneri di Massimiliano Allegri. Dopo la bella vittoria contro il Bologna, la prestazione di sabato sera a Udine è stata un'autentica prova di forza di Modric e compagni, che hanno dimostrato grande solidità difensiva e anche buone trame di gioco in fase offensiva. Quest'ultimo aspetto ha colpito l'attenzione di Serse Cosmi. L'ex allenatore - durante SportMediaset XXL - ha parlato delle possibilità di Scudetto dei rossoneri e ha elogiato l'ex tecnico della Juventus per la proposta di gioco che la sua squadra sta mostrando in queste prime uscite. Di seguito, si riportano le sue parole.

Milan, Cosmi si complimenta con Allegri

Le parole di Cosmi: "Io credo che il Milan possa rientrare tra quelle squadre che hanno l’opportunità per centrare questo obiettivo: diamo ad Allegri quello che merita. Sempre contestato per il suo gioco a volte non così spettacolare, però il Milan sta facendo veramente bene anche sotto quel punto di vista".

