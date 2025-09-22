La vittoria per 0-3 del Milan contro l'Udinese ha aumentato le aspettative sui rossoneri di Massimiliano Allegri. Dopo la bella vittoria contro il Bologna, la prestazione di sabato sera a Udine è stata un'autentica prova di forza di Modric e compagni, che hanno dimostrato grande solidità difensiva e anche buone trame di gioco in fase offensiva. Quest'ultimo aspetto ha colpito l'attenzione di Serse Cosmi. L'ex allenatore - durante SportMediaset XXL - ha parlato delle possibilità di Scudetto dei rossoneri e ha elogiato l'ex tecnico della Juventus per la proposta di gioco che la sua squadra sta mostrando in queste prime uscite. Di seguito, si riportano le sue parole.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Cosmi: “Diamo ad Allegri quel che merita. Sempre contestato per …”
INTERVISTE
Cosmi: “Diamo ad Allegri quel che merita. Sempre contestato per …”
Serse Cosmi, ex allenatore, ha parlato dei meriti di Allegri rispetto a questo inizio di campionato del Milan. Ecco le sue parole
Milan, Cosmi si complimenta con Allegri—
LEGGI ANCHE: Milan, Tare ci prova: in scadenza nel 2026, ma già a gennaio a Milano? L'obiettivo >>>
Le parole di Cosmi: "Io credo che il Milan possa rientrare tra quelle squadre che hanno l’opportunità per centrare questo obiettivo: diamo ad Allegri quello che merita. Sempre contestato per il suo gioco a volte non così spettacolare, però il Milan sta facendo veramente bene anche sotto quel punto di vista".
© RIPRODUZIONE RISERVATA