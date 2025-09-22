Il Milan torna in campo domani sera. Contro il Lecce, la squadra di Massimiliano Allegri cerca la seconda vittoria stagionale in Coppa Italia dopo avere sconfitto il Bari ai trentaduesimi della competizioni. Oggi, 22 settembre 2025, si parla tanto della partita in programma domano, ma non solo. Tanti i temi sui rossoneri. Ecco le top news finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA
Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, lunedì 22 settembre 2025: tanto campo e non solo
