Durante le discussioni negli studi di 'Pressing' si è parlato della possibilità che il Milan possa fare come il Napoli lo scorso anno. Ovvero vincere lo Scudetto dopo un'annata disastrosa culminata con l'assenza delle Coppe Europee: "Il Milan di quest'anno deve affrontare il Napoli di quest'anno che non è lo stesso dello scorso anno", questo il parere dell'ex portiere Emiliano Viviano .

Milan, Viviano sullo Scudetto e il Napoli

L'opinionista, presente in studio, continua con la sua analisi: "Sono molto positivo perché il Milan ha messo qualità, il percorso è ottimo ha alternative, però il Napoli è una squadra forte, più forte dello scorso anno con tante alternative". Vedremo se già la partita della prossima settimana tra le due squadre potrà dare risposte in tal senso.