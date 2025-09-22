Pianeta Milan
Viviano: “Milan non è da Scudetto, il Napoli è più forte dell’anno scorso”

Emiliano Viviano presente negli studi di 'Pressing' ha parlato anche del Milan dicendo la sua sulle possibilità di Scudetto. Napoli ancora più forte?
Emiliano Guadagnoli
Durante le discussioni negli studi di 'Pressing' si è parlato della possibilità che il Milan possa fare come il Napoli lo scorso anno. Ovvero vincere lo Scudetto dopo un'annata disastrosa culminata con l'assenza delle Coppe Europee: "Il Milan di quest'anno deve affrontare il Napoli di quest'anno che non è lo stesso dello scorso anno", questo il parere dell'ex portiere Emiliano Viviano.

Milan, Viviano sullo Scudetto e il Napoli

L'opinionista, presente in studio, continua con la sua analisi: "Sono molto positivo perché il Milan ha messo qualità, il percorso è ottimo ha alternative, però il Napoli è una squadra forte, più forte dello scorso anno con tante alternative". Vedremo se già la partita della prossima settimana tra le due squadre potrà dare risposte in tal senso.

A 'Pressing' si è parlato anche della possibilità che il Milan vinca lo Scudetto o che almeno se lo giochi. Ecco la risposta secca di Viviano: "Per me il Milan non è da Scudetto".

