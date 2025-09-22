Milan-Lecce, oltre 50mila i biglietti venduti per la sfida di Coppa Italia

Pianeta Milan
Domani sera a San Siro andrà in scena Milan-Lecce, sfida valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Oltre 50mila i biglietti venduti per la partita
Sono passati solamente due giorni da Udinese-Milan, quarta giornata di Serie A. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono reduci da una grande prestazione e una grande vittoria. Tuttavia, è già ora di pensare alla prossima, imminente, sfida. Si tratta di Milan-Lecce, match valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Torna così l'unica coppa che impegnerà la stagione dei rossoneri oltre al campionato. Dopo il passaggio del turno contro il Bari del 17 agosto scorso (2-0 in casa), un'altra squadra pugliese si para sul cammino del Milan. Come hanno dichiarato sia Allegri sia Gabbia, la Coppa Italia è un trofeo a cui tengono molto dalle parti di Milanello. Dopo essersela fatta sfuggire l'anno scorso in finale contro il Bologna, quest'anno i rossoneri vogliono conquistarla. L'impresa potrebbe essere alla portata vista l'assenza di impegni nelle coppe europee. Per questo, il match di domani è ritenuto importante. Ad assistere alla sfida, tra l'altro, ci sarà una sostanziosa cornice di pubblico, come annunciano i dati sulla vendita dei biglietti.

50mila persone a San Siro per Milan-Lecce

Finora, i dati sulla vendita dei biglietti raccontano che almeno 50mila persone saranno presenti domani a San Siro. Nonostante la Coppa Italia sia solitamente reputata una competizione di importanza secondaria, questi primi dati sugli spettatori sembrano dire il contrario. Probabilmente, ci sono due ragioni dietro alla partecipazione di un tale numero di spettatori.

La prima è il costo del biglietto, parecchio più accessibile a livello economico per le gare di Coppa Italia rispetto a quelle di campionato. La seconda, e più importante, riguarda l'entusiasmo che si respira a Milano, sponda rossonera. Se già solo il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina aveva acceso l'entusiasmo dei tifosi, le ultime prestazioni hanno accresciuto ulteriormente l'umore dei milanisti in vista di questa stagione.

