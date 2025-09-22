Milan-Lecce, oltre 50mila i biglietti venduti per la sfida di Coppa Italia

Sono passati solamente due giorni da Udinese-Milan, quarta giornata di Serie A. Gli uomini di Massimiliano Allegri sono reduci da una grande prestazione e una grande vittoria. Tuttavia, è già ora di pensare alla prossima, imminente, sfida. Si tratta di Milan-Lecce, match valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. Torna così l'unica coppa che impegnerà la stagione dei rossoneri oltre al campionato. Dopo il passaggio del turno contro il Bari del 17 agosto scorso (2-0 in casa), un'altra squadra pugliese si para sul cammino del Milan. Come hanno dichiarato sia Allegri sia Gabbia, la Coppa Italia è un trofeo a cui tengono molto dalle parti di Milanello. Dopo essersela fatta sfuggire l'anno scorso in finale contro il Bologna, quest'anno i rossoneri vogliono conquistarla. L'impresa potrebbe essere alla portata vista l'assenza di impegni nelle coppe europee. Per questo, il match di domani è ritenuto importante. Ad assistere alla sfida, tra l'altro, ci sarà una sostanziosa cornice di pubblico, come annunciano i dati sulla vendita dei biglietti.