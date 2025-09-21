Vicino il closing per il passaggio di proprietà del Monza, Milan attento

Pianeta Milan
Secondo quanto riporta Monzanews, il closing per il passaggio di proprietà del Monza dovrebbe essere giovedì. Poi Galliani tornerà al Milan?
Dopo la morte di Silvio Berlusconi (nel 2023), il figlio Piersilvio ha deciso di vendere il Monza, di proprietà Fininvest. In questi giorni, sembra molto vicino il passaggio di proprietà da Fininvest, appunto, a Beckett Layne Ventures, fondo statunitense con sede a New York. Secondo quanto riporta Monzanews, il closing è previsto per questo giovedì 25 settembre. In quel giorno, è previsto l'arrivo in Italia di una delegazione americana pronta a definire i dettagli dell'operazione e a renderla effettiva. Ma perché ciò interessa il Milan? Il motivo è la figura di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex storico dirigente rossonero.

Adriano Galliani, in quanto amministratore delegato del Monza, è tenuto a sorvegliare lo stato del passaggio di proprietà tra le due società. Dopodiché, il 'Condor' sarà libero di decidere cosa vorrà fare in futuro. Negli ultimi mesi, come anticipato dalla nostra redazione, Galliani è stato molto vicino a tornare al Milan nelle vesti di super consulente di RedBird, fondo proprietario del club rossonero.

In verità, nelle ultime settimane, questo ritorno sembra essere stato smentito definitivamente, anche dal diretto interessato. La deadline del closing, in ogni caso, chiarirà la situazione. Si attendono aggiornamenti.

