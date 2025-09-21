Vicino il closing per il passaggio di proprietà del Monza, Milan attento

Dopo la morte di Silvio Berlusconi (nel 2023), il figlio Piersilvio ha deciso di vendere il Monza, di proprietà Fininvest. In questi giorni, sembra molto vicino il passaggio di proprietà da Fininvest, appunto, a Beckett Layne Ventures, fondo statunitense con sede a New York. Secondo quanto riporta Monzanews, il closing è previsto per questo giovedì 25 settembre. In quel giorno, è previsto l'arrivo in Italia di una delegazione americana pronta a definire i dettagli dell'operazione e a renderla effettiva. Ma perché ciò interessa il Milan? Il motivo è la figura di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex storico dirigente rossonero.