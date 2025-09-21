Udinese-Milan, Corazzi cita Allegri: “Il calcio è semplice”

Udinese-Milan 0-3 ha stupito molti. I rossoneri hanno disputato un'ottima gara, mostrando una grande solidità difensiva e una grande qualità offensiva. La mano di Allegri , il nuovo allenatore, sembra già evidente. Stupisce, però, la velocità con cui i giocatori sembrano aver introiettato le sue indicazioni e i suoi principi. Emanuele Corazzi - direttore di 'Cronache di Spogliatoio' - ne ha parlato all'interno di 'Sciuscià', la sua newsletter. Il giornalista sportivo, in particolare, si è concentrato sull'importanza del binomio composto da Igli Tare (direttore sportivo) e da Massimiliano Allegri .

Milan, Corazzi sul binomio Tare-Allegri

"Il Direttore Sportivo è una delle figure più in crisi del calcio italiano. Sapete perché? Perché alcuni presidenti hanno un ego smisurato, perché chi è messo a capo dai fondi a volte s’innamora del giochino e non delega, perché i mediocri si basano su logiche non costruttive: mediatori che fanno affari per propri interessi, procuratori che pensano alla percentuale e non al bene del ragazzo. E così, guarda caso, dopo due anni vedovi di Maldini e Massara (leggi: uno scudetto, una semifinale di Champions), dopo aver preferito Fonseca a Conte perché meno ingombrante, il Milan ha deciso di non affondare e di provare a mettere a tacere le contestazioni. Ha scelto un Direttore abile, che ha relazioni nel calcio, per cui sa vendere e ha l’occhio per acquistare bene. Uno che in 48 ore si rende conto che deve fare il blitz per Allegri (perchè Italiano sarebbe rimasto a Bologna e Fabregas a Como) e con un abile lavoro di team, insieme agli altri componenti, costruisce una squadra e prova a ripulire lo spogliatoio".