Il nostro inviato Stefano Bressi parla del ritorno della Curva Sud a San Siro e del ritorno di Rafael Leao in campo in un video su YouTube

Il Milan arriva da una bellissima vittoria in trasferta contro l'Udinese. Al Bluenergy Stadium, in trasferta, la Curva Sud è tornata a farsi sentire come in occasione della trasferta di Lecce. Questo perché, lontano da San Siro, non ci sono restrizioni per il tifo organizzato. In questo modo, la Curva può sostenere i giocatori rossoneri. Quando ritorneranno a fare il tifo pure in casa, al 'Giuseppe Meazza'?