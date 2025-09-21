Pianeta Milan
Fondamentale il ritorno della Curva Sud. Milan bellissimo e ora torna Leao | PM NEWS

MILAN BELLISSIMO E ORA TORNA RAFA LEAO…
Il nostro inviato Stefano Bressi parla del ritorno della Curva Sud a San Siro e del ritorno di Rafael Leao in campo in un video su YouTube
Redazione PM

Il Milan arriva da una bellissima vittoria in trasferta contro l'Udinese. Al Bluenergy Stadium, in trasferta, la Curva Sud è tornata a farsi sentire come in occasione della trasferta di Lecce. Questo perché, lontano da San Siro, non ci sono restrizioni per il tifo organizzato. In questo modo, la Curva può sostenere i giocatori rossoneri. Quando ritorneranno a fare il tifo pure in casa, al 'Giuseppe Meazza'?

Il Milan tra il ritorno della Curva Sud al ritorno di Leao

Il nostro inviato Stefano Bressi ha parlato di questo tema relativo al tifo organizzato all'interno di un video sul canale YouTube di Pianeta Milan. Inoltre, l'altro tema trattato è stato quello relativo a Rafael Leao. L'asso portoghese è fuori per infortunio da più di un mese. Quando tornerà? Si spera presto, già dal big match contro il Napoli del prossimo weekend.

In ogni caso, la notizia è che il Milan quest'anno non sia Leao-dipendente. Gli uomini di Allegri, infatti, stanno comunque offrendo grandi prestazioni nonostante la sua assenza.

 

