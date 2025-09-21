In ogni caso, la notizia è che il Milan quest'anno non sia Leao-dipendente. Gli uomini di Allegri, infatti, stanno comunque offrendo grandi prestazioni nonostante la sua assenza.
Il Milan arriva da una bellissima vittoria in trasferta contro l'Udinese. Al Bluenergy Stadium, in trasferta, la Curva Sud è tornata a farsi sentire come in occasione della trasferta di Lecce. Questo perché, lontano da San Siro, non ci sono restrizioni per il tifo organizzato. In questo modo, la Curva può sostenere i giocatori rossoneri. Quando ritorneranno a fare il tifo pure in casa, al 'Giuseppe Meazza'?
Il nostro inviato Stefano Bressi ha parlato di questo tema relativo al tifo organizzato all'interno di un video sul canale YouTube di Pianeta Milan. Inoltre, l'altro tema trattato è stato quello relativo a Rafael Leao. L'asso portoghese è fuori per infortunio da più di un mese. Quando tornerà? Si spera presto, già dal big match contro il Napoli del prossimo weekend.
In ogni caso, la notizia è che il Milan quest'anno non sia Leao-dipendente. Gli uomini di Allegri, infatti, stanno comunque offrendo grandi prestazioni nonostante la sua assenza.
