Milan-Lecce, la probabile formazione del Diavolo di Allegri

Ci sarà un po' di turnover, ma non troppo, considerando che il Milan non disputa le coppe europee. L'occasione per vedere, però, all'opera chi ha giocato un po' meno, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ci sarà. Tra i pali, prima 'novità' rispetto alla gara di campionato di Udine: tornerà Mike Maignan. Il portiere francese, infatti, ha svolto ieri l'intera seduta di allenamento con gli altri portieri ed è pronto a riprendere il suo posto dopo una partita di stop a titolo precauzionale per il risentimento al polpaccio destro.