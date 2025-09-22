Milan-Lecce, la probabile formazione del Diavolo di Allegri—
Ci sarà un po' di turnover, ma non troppo, considerando che il Milan non disputa le coppe europee. L'occasione per vedere, però, all'opera chi ha giocato un po' meno, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ci sarà. Tra i pali, prima 'novità' rispetto alla gara di campionato di Udine: tornerà Mike Maignan. Il portiere francese, infatti, ha svolto ieri l'intera seduta di allenamento con gli altri portieri ed è pronto a riprendere il suo posto dopo una partita di stop a titolo precauzionale per il risentimento al polpaccio destro.
Seconda novità per Milan-Lecce, per la 'rosea', in difesa: giocherà Koni De Winter al posto di uno tra Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. Quest'ultimo è il candidato principale a tirare un po' il fiato. Quindi, sulle fasce, uno tra Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñán andrà inizialmente in panchina: a seconda di chi uscirà dalla formazione titolare, andrà dentro dall'inizio uno tra Zachary Athekame (a destra) e Davide Bartesaghi (a sinistra).
Un po' di turnover, ma senza esagerare troppo—
In mediana, fuori Luka Modrić e rilancio di Samuele Ricci dal 1' nel ruolo di playmaker, mentre tornerà titolare Ruben Loftus-Cheek al posto di uno tra Youssouf Fofana e Adrien Rabiot (più probabile). In attacco, infine, spazio alla coppia Christopher Nkunku - Santiago Giménez, con Christian Pulisic pronto a subentrare dalla panchina. Vediamo insieme, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Allegri per Milan-Lecce di Coppa Italia a 'San Siro'!
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñán; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Pavlović, Saelemaekers, Modrić, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Balentien. Allenatore: Allegri (squalificato, in panchina Landucci).
