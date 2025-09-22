Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite probabili formazioni Milan-Lecce, la probabile formazione: un rientro sicuro e chance per due nuovi acquisti

FORMAZIONI

Milan-Lecce, la probabile formazione: un rientro sicuro e chance per due nuovi acquisti

Milan-Lecce, la probabile formazione: un rientro sicuro e chance per due nuovi acquisti
Domani, martedì 23 settembre, alle ore 21:00, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Lecce, partita valida per il secondo turno della Coppa Italia 2025-2026: Diavolo in campo così? Sei possibili cambi
Daniele Triolo Redattore 

Domani, martedì 23 settembre, alle ore 21:00, si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Lecce, partita valida per il secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. I rossoneri di Massimiliano Allegri ci arrivano dopo aver eliminato il Bari, battendolo per 2-0 sempre in casa, con reti di Rafael Leão e Christian Pulisic.

L'obiettivo del Diavolo è quello di qualificarsi per gli ottavi di finale della competizione, in programma a inizio dicembre: in caso di passaggio del turno, il Milan affronterebbe la Lazio in trasferta, allo stadio 'Olimpico', sempre in gara secca. Ma con quale formazione scenderanno in campo i ragazzi di Allegri contro i salentini di Eusebio Di Francesco?

LEGGI ANCHE

Milan-Lecce, la probabile formazione del Diavolo di Allegri

—  

Ci sarà un po' di turnover, ma non troppo, considerando che il Milan non disputa le coppe europee. L'occasione per vedere, però, all'opera chi ha giocato un po' meno, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ci sarà. Tra i pali, prima 'novità' rispetto alla gara di campionato di Udine: tornerà Mike Maignan. Il portiere francese, infatti, ha svolto ieri l'intera seduta di allenamento con gli altri portieri ed è pronto a riprendere il suo posto dopo una partita di stop a titolo precauzionale per il risentimento al polpaccio destro.

Seconda novità per Milan-Lecce, per la 'rosea', in difesa: giocherà Koni De Winter al posto di uno tra Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović. Quest'ultimo è il candidato principale a tirare un po' il fiato. Quindi, sulle fasce, uno tra Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñán andrà inizialmente in panchina: a seconda di chi uscirà dalla formazione titolare, andrà dentro dall'inizio uno tra Zachary Athekame (a destra) e Davide Bartesaghi (a sinistra).

Un po' di turnover, ma senza esagerare troppo

—  

In mediana, fuori Luka Modrić e rilancio di Samuele Ricci dal 1' nel ruolo di playmaker, mentre tornerà titolare Ruben Loftus-Cheek al posto di uno tra Youssouf Fofana e Adrien Rabiot (più probabile). In attacco, infine, spazio alla coppia Christopher Nkunku - Santiago Giménez, con Christian Pulisic pronto a subentrare dalla panchina. Vediamo insieme, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Allegri per Milan-Lecce di Coppa Italia a 'San Siro'!

LEGGI ANCHE: Milan, Tare ci prova: in scadenza nel 2026, ma già a gennaio a Milano? L'obiettivo >>>

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñán; Nkunku, Giménez. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Pavlović, Saelemaekers, Modrić, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Balentien. Allenatore: Allegri (squalificato, in panchina Landucci).

Leggi anche
Milan-Lecce, probabili formazioni: Nkunku dal primo minuto?
Udinese-Milan, probabili formazioni: Allegri non rivoluziona. E in attacco …

© RIPRODUZIONE RISERVATA