Ecco le probabili formazioni di Milan-Lecce, partita del secondo turno di Coppa Italia: così in campo stasera a 'San Siro'?
Ecco, nel video di 'GazzettaTV', le probabili formazioni di Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 in programma stasera, alle ore 21:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Turnover per Massimiliano Allegri, l'ex Francesco Camarda in campo nella fila dei salentini