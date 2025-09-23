È in corso Milan-Lecce, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Nel corso del primo tempo, precisamente al 16', c'è stato un primo episodio della moviola del match. Nkunku è stato atterrato al limite dell'area di rigore da Siebert. L'arbitro Paride Tremolada ha subito fischiato fallo senza far proseguire l'azione. In quell'occasione, infatti, avrebbe dovuto concedere il vantaggio perché Gimenez si era ritrovato da solo davanti al portiere. Questo è stato il primo errore all'interno della stessa azione.
Il secondo - poi aggiustato tramite revisione al VAR - ha riguardato l'assegnazione del cartellino a Siebert. Inizialmente, infatti, il difensore del Lecce era stato ammonito. Il suo fallo, però, era stato commesso da ultimo uomo e quindi era da rosso. Tramite la revisione, appunto, la scelta del cartellino è stata corretta.
