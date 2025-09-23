Coppa Italia, Milan-Lecce: la moviola in diretta | LIVE NEWS

Partita importante per il Milan di Allegri (che sarà in tribuna perché squalificato): a San Siro arriva il Lecce di Francesco Camarda, già battuto in campionato pochi giorni fa dai rossoneri al 'Via Del Mare'. Stavolta la partita sarà valida per il secondo turno della Coppa Italia 2025-26. Il primo turno, il Milan ha battuto sempre al Meazza il Bari con i gol di Leao e Pulisic. Il Diavolo arriva da 3 partite vinte di fila con zero gol subiti e il prossimo turno di campionato sfiderà il Napoli capolista. Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano, dove, alle ore 20:00, si svolgerà Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026.