Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Brutte notizie per il Napoli: lesione per Buongiorno, salterà il Milan

ULTIME MILAN NEWS

Brutte notizie per il Napoli: lesione per Buongiorno, salterà il Milan

Brutte notizie per il Napoli: lesione per Buongiorno, salterà il Milan - immagine 1
Brutte notizie per il Napoli in vista del big match contro il Milan, in programma domenica sera a San Siro: le condizioni di Buongiorno
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella mattinata di oggi, il Milan non è l'unico che ha ripreso a lavorare per il prossimo impegno. Anche il Napoli di Antonio Conte è tornato al lavoro per preparare il big match di domenica contro il Milan a San Siro. I ragazzi dell'ex ct della Nazionale hanno lavorato sia su campo che in palestra. Tutti tranne uno: Alessandro Buongiorno.

Milan-Napoli: niente big match per Buongiorno

—  

Oggi, infatti, il giovane italiano si e sottoposto a degli esami strumentali dopo l'infortunio subito contro il Pisa lunedì sera. La risposta non è positiva: gli esami fatti hanno riscontrato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia sinistra. Questo significa che il difensore azzurro non prenderà parte al big match contro il Milan. Ecco, di seguito, il comunicato del club partenopeo:

LEGGI ANCHE

"SSC Napoli Training Center- Dopo un giorno di riposo, gli azzurri cominciano la preparazione al prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 a San Siro contro il Milan. Il gruppo ha svolto lavoro in palestra e, successivamente, è stato impegnato in una seduta tecnica in campo.

LEGGI ANCHE: Media Day per il Milan Femminile: le rossonere si preparano alla nuova stagione

Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo"

 

Leggi anche
Zille: “Il ‘magic moment’ di Pulisic dura da quando è arrivato al Milan”
Panucci: “Abbiamo stadi bruttissimi. Non siamo più all’altezza. Per Milan e Inter...

© RIPRODUZIONE RISERVATA