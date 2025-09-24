Brutte notizie per il Napoli: lesione per Buongiorno, salterà il Milan

Nella mattinata di oggi, il Milan non è l'unico che ha ripreso a lavorare per il prossimo impegno. Anche il Napoli di Antonio Conte è tornato al lavoro per preparare il big match di domenica contro il Milan a San Siro. I ragazzi dell'ex ct della Nazionale hanno lavorato sia su campo che in palestra. Tutti tranne uno: Alessandro Buongiorno.