Milan, come sta Jashari? Ecco le sue parole sull'infortunio | VIDEO

Un bel segnale quello di Jashari, che è sembrato sorridente e con una buona camminata. Vedremo se lo svizzero riuscirà davvero a rientrare nei tempi previsti.
ULTIME MILAN NEWS
Il Milan batte ancora il Lecce: dopo la vittoria in campionato in trasferta, lo batte anche in Coppa Italia, ma in casa. Strepitoso 3-0 dei rossoneri che dominano dal primo all'ultimo minuto, segnando appunto tre reti e sbagliando una miriade di occasioni importanti. Ora c'è il Napoli in campionato e a dicembre la Lazio agli ottavi di Coppa. Presente a San Siro anche Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero è stato intercettato dalle telecamere di Sportitalia. Un veloce scambio di parole. 'Come stai?'. Ecco la risposta del centrocampista.
"Bene, meglio meglio". Ricordiamo come Jashari sia fuori per infortunio da prima della partita tra Lecce e Milan di Serie A. Secondo gli ultimi rumors Jashari starebbe lavorando per recuperare dalla frattura alla gamba e rientrare prima delle pause delle nazionali di novembre.
