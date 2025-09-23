Milan, come sta Jashari? Ecco le sue parole sull'infortunio | VIDEO

Il Milan batte ancora il Lecce: dopo la vittoria in campionato in trasferta, lo batte anche in Coppa Italia, ma in casa. Strepitoso 3-0 dei rossoneri che dominano dal primo all'ultimo minuto, segnando appunto tre reti e sbagliando una miriade di occasioni importanti. Ora c'è il Napoli in campionato e a dicembre la Lazio agli ottavi di Coppa. Presente a San Siro anche Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero è stato intercettato dalle telecamere di Sportitalia. Un veloce scambio di parole. 'Come stai?'. Ecco la risposta del centrocampista.