Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan infortuni Jashari: “Come sto? Bene meglio meglio”. Buoni segnali sul suo infortunio | VIDEO

ULTIME MILAN NEWS

Jashari: “Come sto? Bene meglio meglio”. Buoni segnali sul suo infortunio | VIDEO

Milan, come sta Jashari? Ecco le sue parole sull'infortunio | VIDEO
Ardon Jashari, presente allo stadio San Siro per assistere a Milan-Lecce di Coppa Italia, ha parlato a Sportitalia del suo infortunio. Ecco quanto detto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan batte ancora il Lecce: dopo la vittoria in campionato in trasferta, lo batte anche in Coppa Italia, ma in casa. Strepitoso 3-0 dei rossoneri che dominano dal primo all'ultimo minuto, segnando appunto tre reti e sbagliando una miriade di occasioni importanti. Ora c'è il Napoli in campionato e a dicembre la Lazio agli ottavi di Coppa. Presente a San Siro anche Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero è stato intercettato dalle telecamere di Sportitalia. Un veloce scambio di parole. 'Come stai?'. Ecco la risposta del centrocampista.

Milan, buoni segnali sull'infortunio di Jashari

—  

"Bene, meglio meglio". Ricordiamo come Jashari sia fuori per infortunio da prima della partita tra Lecce e Milan di Serie A. Secondo gli ultimi rumors Jashari starebbe lavorando per recuperare dalla frattura alla gamba e rientrare prima delle pause delle nazionali di novembre.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Le pagelle-post partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Un bel segnale quello di Jashari, che è sembrato sorridente e con una buona camminata. Vedremo se lo svizzero riuscirà davvero a rientrare nei tempi previsti.

Leggi anche
Milan, infortunio Leao: torna contro il Napoli? Ecco cosa filtra da Milanello
Milan, infortuni Leao e Maignan: le ultime novità da Allegri in conferenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA