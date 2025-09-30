Calciomercato Milan, post Maignan: Moncada segue Restes. E Tare ...

Mike Maignan potrebbe andare via a fine stagione : il portiere del Milan è in scadenza di contratto e già a gennaio, senza rinnovo, potrebbe accodarsi con un altro club. Per il Diavolo sarebbe una partenza importante. Per questo la dirigenza rossonera, se non dovesse trovare un accordo per continuare con il francese, non deve farsi trovare impreparata per il futuro della porta.

Calciomercato Milan, Restes al posto di Maignan?

Secondo Calciomercato.com, a Geoffrey Moncada piacerebbe molto il portiere del Tolosa Guillaume Restes. Lo scout e dirigente del Milan lo starebbe seguendo da mesi con il suo staff. Le relazioni presentate al ds Igli Tare, si legge, sarebbero più che buone. Non solo il francese, nella lista del Milan per il possibile post Maignan ci sarebbero anche Caprile del Cagliari e Suzuki del Parma.