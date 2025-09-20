Calciomercato Milan, un altro francese come sostituto di Maignan?

Il calciomercato non finisce mai. O meglio, gli uomini mercato di ogni squadra non smettono mai di lavorare alla ricerca di nuovi talenti per rinforzare le proprie squadre. È il caso del Milan. I dirigenti rossoneri, infatti, stanno sondando alcuni profili di portieri da ingaggiare nel prossimo futuro. Questo perché Maignan - portiere titolare e capitano del Milan - probabilmente saluterà in estate. Il francese andrà in scadenza di contratto a giugno e, per ora, la situazione del rinnovo di contratto è in stallo. Dunque, urge non farsi trovare impreparati. I nomi principali sulla lista dei dirigenti rossoneri sono due: Suzuki del Parma e Caprile del Cagliari. Tuttavia, non è da escludere che il prossimo portiere possa arrivare dall'estero, forse proprio dalla Francia come successe per Maignan.