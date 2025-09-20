Il calciomercato non finisce mai. O meglio, gli uomini mercato di ogni squadra non smettono mai di lavorare alla ricerca di nuovi talenti per rinforzare le proprie squadre. È il caso del Milan. I dirigenti rossoneri, infatti, stanno sondando alcuni profili di portieri da ingaggiare nel prossimo futuro. Questo perché Maignan - portiere titolare e capitano del Milan - probabilmente saluterà in estate. Il francese andrà in scadenza di contratto a giugno e, per ora, la situazione del rinnovo di contratto è in stallo. Dunque, urge non farsi trovare impreparati. I nomi principali sulla lista dei dirigenti rossoneri sono due: Suzuki del Parma e Caprile del Cagliari. Tuttavia, non è da escludere che il prossimo portiere possa arrivare dall'estero, forse proprio dalla Francia come successe per Maignan.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, un altro francese come sostituto di Maignan?
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, un altro francese come sostituto di Maignan?
Maignan probabilmente non rinnoverà il contratto con il Milan. Secondo calciomercato.com, il suo sostituto potrebbe essere anch'egli francese. Ecco di chi si tratta
Calciomercato Milan, spunta Restes per la porta—
LEGGI ANCHE: Serie A, Udinese-Milan: la partita dei rossoneri in diretta | LIVE NEWS >>>
Secondo quanto riporta calciomercato.com, il nome nuovo per la porta del Milan sarebbe quello di Guillaume Restes, portiere classe 2005 del Tolosa. I rossoneri vantano ottimi rapporti con gli agenti del francese e con il club proprietario del cartellino. La situazione di questo portiere, dunque, verrà monitorata con attenzione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA