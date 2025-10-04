PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: Juventus e Milan. Rabiot al centro. Monsieur livello



Prima pagina Corriere dello Sport: Juventus e Milan. Rabiot al centro. Monsieur livello

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, sabato 4 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, sabato 4 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la sfida tra Juventus e Milan. Rabiot al centro. Monsieur livello. Napoli l'evoluzione di Conte. Gasperini, il gol un incubo. Lazio Sarri giustiziere. Le sorprese di Gattus. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

