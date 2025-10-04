PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport, Juventus-Milan. Parola a Del Piero: “Milan da Scudetto”

Prima pagina Gazzetta dello Sport, Juventus-Milan. Parola a Del Piero: “Milan da Scudetto”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 4 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 4 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con Juventus-Milan. Parola a Del Piero: "Milan da Scudetto". L'ora dell'Inter, alle 18 contro la Cremonese. Coppia del Mondo: Kean-Retegui, ecco l'Italia. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

