Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 4 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: Juventus-Milan. Vlahovic il Diavolo in corpo
EDICOLA
Prima pagina Tuttosport: Juventus-Milan. Vlahovic il Diavolo in corpo
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 4 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con Juventus-Milan. Vlahovic il Diavolo in corpo. La Juventus col Milan punta anche sulla rabbia di Dusan, corteggiato in estate da Allegri. Baroni si gioca il Torino. Lautaro si carica l'Inter sulle spalle. Dybala a Roma fa alzare la tensione. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA